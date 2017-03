Ich sehe was, was Du nicht siehst

Eigentlich fotografiere ich lieber Menschen. Doch die Berliner U-Bahnstationen haben es mir angetan. Über vier Wochen lang bin ich Station für Station ausgestiegen und habe Besonderheiten der unterirdischen Bahnhöfe mit meiner Kamera eingefangen.

Ich konzentrierte mich auf den Fall des Lichtes, gestalterische Elemente wie Farbstrukturen und Kontraste. Spannende Szenen fand ich oft in abgelegenen Ecken oder abseits der Namensbeschilderung des jeweiligen Bahnhofes. Ganz im Stile meiner beiden letzten freien Projekte Schwarz ist die 16 und Schattenberlin nahm ich mir vor, ab und an Menschen mit ins Bild zu nehmen, die wie kleine Farbklekse Spannung in die Serie bringen sollten.

Image caption: U-Bahnhof Westphalweg

Image caption: U-Bahnhof Ernst-Reuter-Platz

Image caption: U-Bahnhof Hohenzollernplatz

Image caption: U-Bahnhof Möckernbrücke

Image caption: U-Bahnhof Kurfürstendamm

⠀

Image caption: U-Bahnhof Krumme Lanke

Image caption: U-Bahnhof Wittenbergplatz

Image caption: U-Bahnhof Hermannplatz

Image caption: U-Bahnhof Nordbahnhof

Image caption: U-Bahnhof Augsburger Straße

Image caption: U-Bahnhof Alt-Mariendorf

Image caption: U-Bahnhof Klosterstraße

Image caption: U-Bahnhof Breitenbachplatz

Image caption: U-Bahnhof Gleisdreieck

Das Handwerkliche zum Schluss: Diese Fotos habe ich mit meiner kleinen Knipse, der Fuji X100s, fotografiert. Gerade weil die Kamera so klein ist, fiel ich als fotografierender Mensch nicht auf und konnte mich frei bewegen, ohne direkt als „Professioneller“ beäugt zu werden. Kleine Änderungen an den Bildoriginalen wie Objektivkorrektur und das Anpassen der Kontraste habe ich in der Bildbearbeitungs-Software Adobe Photoshop Lightroom vorgenommen.