Schwarz ist die 16

Das Jahr war katastrophal. Ohne es zu bemerken, verarbeitete ich 2016 mit meiner Kamera. Das Experiment mündete in eine Reihe kontrastvoller Aufnahmen, die ich euch heute vorstelle.

2016. Wenn ich dieses Jahr in vier Worten beschreiben soll, hört sich das so an: „Ich mag nicht mehr.“ Alternativ könnte ich 2016 auch in vier Krisen erinnern: 1. Eine schmerzvolle Trennung, 2. Das Verlassen meiner Heimat, 3. (wen wundert's) Depressionen und, weil's grad so Spaß macht, 4.: noch eine Trennung obendrauf.

2016? Läuft.

Überraschender Weise ging es einem Großteil meiner Freundinnen und Freunden exakt so wie mir. „Oh ja, 2016 war wirklich ein mieses Jahr“, seufzten viele – wie ein stillschweigendes Zunicken unter Gleichgesinnten, die unglücklich ineinander gestolpert bemerkten, parallel hingefallen zu sein. Auf die Fresse.

Dabei habe ich die politischen und gesellschaftlichen „Krisen“ noch gar nicht mitgezählt. Brennende Asylunterkünfte, der wachsende Einfluss der AfD und sämtliche Terroranschläge ließen mich teils schockiert, teils überdrüssig „Auch das noch“ ächzen. Und die Wahl Trumps, dessen omnipräsentes Gesicht mir ohnehin auf den Zeiger ging, war für mich die allerletzte Quittung dafür, dass 2016 in die Tonne gehörte.

2016. Absaufendes Schwarz

Image caption: Am Himmel schwirrende Vögel.

Image caption: Wäscheständer im Unkraut.

Image caption: Radfahrer im Gegenlicht.

Image caption: Westhafen – Blick von der Putlitzbrücke.

Image caption: Kopfsteinpflaster in Berlin-Neukölln.

Image caption: U-Bahnhof Eberswalder Straße.

Image caption: Coffee Fellows – an der Eberswalder Straße.

Image caption: Laterne und Mond.

Image caption: Schwarz und Weiß.

Image caption: Spaziergang durch die Nacht.

Image caption: Tauben am U-Bahnhof Hermannstraße.

Image caption: Treppenaufgang am Kottbusser Tor.

Image caption: Am S+U-Bahnhof Nordbahnhof.

Image caption: Aufgang U-Bahnhof Hermannstraße.

Image caption: Schnelligkeit.

Image caption: Nähe Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg.

2016. Schimmernde Silhouetten

Weil das Fotografieren für mich ein nicht wegzudenkendes Element in meinem Leben ist, verarbeite ich (oft unbewusst) Veränderungen mit der Kamera – und zwar in freien Projekten, die ganz von alleine entstehen. Die räumliche Umrandung ist meist dieselbe: das öffentliche Leben.

In den letzten vier Wochen zog es mich zu harten Kontrasten, absaufendem Schwarz und schimmernden Silhouetten. Dabei hatte ich mir gar nicht vorgenommen, speziell auf diese Art und Weise, zu fotografieren. Wie gesagt, oft laufen diese Prozesse bei mir unterbewusst ab und ich bemerke dann in der Retrospektive, was ich da eigentlich verarbeite. Huch. Da war noch was.

Letztendlich bin ich froh, dass 2016 vorbei ist, denn nächstes Jahr wird alles… hoffentlich nicht noch schlimmer.