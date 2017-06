27 wirklich gute Gründe gegen die Ehe für alle

Autoritäre Staaten können ohne die Ehe für alle sofort sehen, ob ihre Bürger, die nach Deutschland auswandern wollen, homosexuell sind. Denn bisher ist im deutschen Einreisevisum von der “Herstellung einer Lebenspartnerschaft” statt einer Eheschließung die Rede. Damit weiß im Sudan, im Iran oder in anderen lupenreinen Demokratien wie Ägypten jeder zuständige Grenzbeamte, dass es sich um einen homosexuellen Bürger handelt, der das Land verlassen will.

Mit der Ehe für alle stärken wir das ohnehin aufmüpfige Bundesverfassungsgericht, das einfach so im Jahr 2008 die erste transsexuelle Ehe und damit auch die erste gleichgeschlechtliche Ehe geschaffen hat. Das muss doch nicht sein.

Deutschland verliert an Einzigartigkeit und ist kein exklusiver Außenseiter mehr. In 13 europäischen Ländern sind homosexuelle Partnerschaften der Ehe zwischen Mann und Frau bereits vollkommen gleichgestellt.

Wir können unsere einschlägigen Diskussionen nicht mehr auf die Ehe für alle lenken und müssen uns mit so schwierigen Vorhaben wie der Reform des Transsexuellengesetzes oder der Förderung von Regenbogenfamilien befassen.

Wir entlassen CDU und CSU aus der Zwickmühle, dass nach ihrer Definition aus einer Ehe Kinder hervorgehen können, was leider nicht immer zutrifft. Zitat Volker Beck: „Dann müssen Sie die älteren Herrschaften in Zukunft verpartnern, wenn Sie dieser Logik folgen!“

In Erklärungsnot kommt auch die Bundesärztekammer. Denn für lesbische Frauen, die Kinder wollen, bietet sich die Samenspende an. Bisher empfiehlt eine Richtlinie diese Behandlung "grundsätzlich nur bei Ehepaaren"... Oh je.