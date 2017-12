Der Krautreporter-Adventskalender

Ihr könnt keine Plätzchen mehr sehen? Kein „Driving home for Christmas” mehr hören? Wir hätten da mal einen Adventskalender für euch – jeden Tag veröffentlichen wir eine neue kleine Geschichte.

7. Dezember

Faria hatte ganz einfache Instruktionen für den Idioten von Vater und seinen Sohn, der nun nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubte: Heiligabend sollte der Junge ein Foto von sich und seinem Vater vor dem Weihnachtsbaum aufnehmen, und in den Händen sollten die beiden jeweils die Geschenke halten, die sie sich gegenseitig gemacht hatten. Für jedes Foto legte Faria 100.000 Euro für den Sohn und 100.000 Euro für den Vater in je ein separates Schweizer Bankschließfach. Die Schlüssel für die beiden Fächer würde er ihnen zukommen lassen, sobald der Junge seinen 18. Geburtstag feierte. „Aber wenn nur ein Foto fehlt, kriegt ihr beide keinen Cent“, schrieb Faria.

6. Dezember

„Der Weihnachtsmann ist jetzt in unserem Haus!“, sagte der Junge und drückte die Nase gegen die Zugscheibe.

„Ooaaaar! Ich krieg gleich 'ne Krise. Setz dich jetzt hin! Zum letzten Mal!“, sagte der begleitende Volljährige. Der ICE schaukelte durch den Thüringer Wald wie ein besoffenes Kamel.

„Also, der Vater ist ein ausreichend hoffnungsloser Idiot“, sagte Alexandre Clemens Faria, der die kleine Szene mitgehört hatte. Es war ihm eine liebgewordene Tradition geworden, einem Kind, das noch an den Weihnachtsmann glaubte, die Wahrheit zu sagen. Manchmal dachte Zorina Ava, die Lebensgefährtin des Herrn Faria, dass dieser Moment für ihn der schönste im Jahr überhaupt war: das verdutzte Kindergesicht, das mit der Wut ringt, bevor ihm die Tränen über die Wangen kullern. „Das macht erwachsen“, sagte Faria dann wie immer, mitleidlos, und reichte dem Vater des Kindes ein Briefkuvert.

5. Dezember

Vor drei Jahren schenkte sie ihm zu Weihnachten: eine braune Strickjacke. Braun wie Dobermannscheiße, dachte er. Außerdem war sie zu klein. Und die Knopfleiste auf der rechten Seite. Sah aus, als hätte sie sie am Flughafen gefunden. Damals traf er eine folgenschwere Entscheidung: Er würde besser werden. In allem. Bis sie ihn wieder wirklich liebte.

4. Dezember

Ich liebe es, wenn wir mit der U-Bahn nach Hause fahren, als kämen wir beide gerade von der Arbeit. Die nur durch einen glücklichen Zufall am gleichen Ort liegt. Ich verkaufe Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Brutus geht seinem Tagwerk am Bratwurststand nach. Er ist der geschickteste Bettler der Welt. Er bettelt so wenig, die Leute fühlen sich, als täte er ihnen einen Gefallen, wenn sie ihm ein Stückchen Wurst abgeben dürfen.

3. Dezember

Drei Tassen Tee hatten sie zusammen getrunken. Fünf Mal musste sie auf Toilette. Und fünf Mal war er aufgestanden und hatte den Stuhl für sie zurechtgerückt, als sie zurückkam. Er wäre ein fantastischer Weihnachtsmann für die Kids gewesen, dachte sie.

2. Dezember

Die Welt sieht aus wie eine Christbaumkugel, dachte der Astronaut. Er schwebte in dem hellblauen Overall der Weltraumstation vor dem Panoramafenster aus Borosilikatglas und maß den Riss nach: 7 Millimeter.

1. Dezember

Dirk war Weihnachten nicht da und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass seine Mutter ihm nicht nochmal das ganze Weihnachtsmahl kochte. Am 6. Januar doch nicht mehr, schien selbst der kotzgrüne Rosenkohl zu sagen, den sie ihm neben die aufgewärmten Reste der Gans schaufelte.