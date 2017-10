Stell dir vor, du gründest einen Staat und kommst nicht rein

Keine Steuern, keine Armee, dafür totale Freiheit und ein Minimum an Bürokratie. Das ist der Traum von Vit Jedlicka. Im ersten Teil haben wir erfahren, wie er ihn verwirklicht hat. Er hat seinen eigenen Staat gegründet. Einziges Problem nun: Die kroatische Polizei will ihn und seine neuen Mitbürger einfach nicht auf das neue Territorium lassen.

Hier könnt ihr den ersten Teil der Reportage lesen.

„Zwei Arten von Menschen kommen zu uns. Die einen sind puristische Anarchisten, die überhaupt keine Regierung wollen. Die anderen wollen den Staat auf ein notwendiges Minimum reduzieren. Aber wir teilen die gleiche libertäre Grundhaltung”, sagt Kenneth Lillieholm, Geschäftsführer der LSA, der Organisation, die Liberland besiedeln will.

Anton zum Beispiel ist ein junger Architekturstudent aus Wien. Tim kommt aus Florida. Yoshi alias Niels, ein ehemaliger Buchhalter aus Holland, hat nach Pokern in Krypto-Währung den Beruf gewechselt. Der Brasilianer Crom lebte zuvor mit seinem Stamm im Amazonas-Gebiet. Und da ist noch Attila, ein ungarischer Student – sie alle sind irgendwann mit libertären Ideen in Kontakt gekommen. In den Sozialen Netzwerken, in der Hacker-Bewegung Anonymous oder durch ihr Interesse an Kryptowährungen wie Bitcoin.

Auch eine Handvoll ehemaliger GIs aus der US-Armee ist dabei. Das Ergebnis ist eine seltsame Mischung aus Ideen, Testosteron und Energie, von Anarchokapitalisten bis hin zu Ultraliberalen und Abenteurern auf der Suche nach einer Aufgabe. Oder nach ein bisschen Action.

Attila

Tim

Yoshi

Kenneth

Festnahme nach Überqueren einer nicht existierenden Grenze

Es geschah rasend schnell. Die Aktion prägte den Sommer der Liberland-Aktivisten. Am 10. Mai 2015 nahm die kroatische Grenzpolizei Präsident Jedlicka fest, weil er die Grenze zwischen Kroatien und Liberland überquert hatte. Er wurde ein paar Stunden lang auf der Polizeiwache festgehalten. Als er wieder freikam, nannte er die Festnahme illegal. Denn Kroatien hat die Existenz Liberlands nicht anerkannt und besteht darauf, dass das Gebiet kroatisch sei. „Wie kann man mir vorwerfen, dass ich illegal die Grenze überquert habe, wenn es gar keine Grenze gibt“, fragte der Präsident somit völlig zu recht.

Um die Angelegenheit noch komplizierter zu machen, hatte der serbische Außenminister kurz zuvor erklärt, dass Serbien dieses Gebiet nicht beanspruche. Nach den Flurkarten des 19. Jahrhunderts gehörte Gornja Siga – das ehemalige Jagdgebiet, in dem Liberland liegt – zu Kroatien, zusammen mit einigen anderen Enklaven. Das Problem war also rein kroatisch.

„Vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben, die Grenzen Liberlands zu bestimmen", ruft der Präsident oft, wenn sich Patrouillenboote auf dem Fluss dem LSA-Boot nähern. Denn der erste Schritt für jeden Staat ist die Festlegung seines Territoriums. Das taten die Polizeibeamten unfreiwillig, indem sie systematisch alle eindringenden Aktivisten in das Gebiet stoppten. Im Sommer wurden 30 Aktivisten verhaftet. Erst danach konnte man beginnen, die Grenzen des neuen Staates festzulegen.

Alle Szenarien waren vorstellbar. Alle Möglichkeiten erforscht. Es war um jeden Preis erforderlich, in das Liberland-Gebiet zu kommen, die Polizeikräfte auszutricksen, die Fahne aufzustellen und so lange wie möglich auf dem Gebiet zu bleiben.

Die Festnahmen gehörten zunächst zum Plan, man wollte die kroatischen Behörden provozieren und sie bei Fehlern ertappen. Am Erfolg dieses Vorgehens kann man zweifeln. Obwohl sie in der Europäischen Union sind, haben sich die Gefängnisse von Osijek, der viertgrößten Stadt Kroatiens, seit Titos Zeiten kaum verändert. „Dahin will ich nicht zurück“, sagte Ulrik Haagensen, ein 32-jähriger Däne, der im Juni verhaftet wurde. Vier Tage verbrachte er in einer Zelle „mit zwölf anderen Gefangenen, mit Dieben und Kriminellen“. Wer Ulrik anschaut, einen großen Kerl mit einem gewinnenden Lächeln, der versteht, dass diese Tage nicht einfach für ihn waren.

Ulrik

Die Kroaten erhöhten innerhalb weniger Wochen ihre Geldbußen von umgerechnet 275 Euro auf 2.350 Euro. Die LSA zahlte Geldstrafen und Kautionen, um ihren Aktivisten das Gefängnis zu ersparen. Jede Verhaftung wurde dokumentiert und von der kroatischen Anwältin der LSA, Sonja Prstec, geprüft. Sie sagt, dass „Kroatien sich hinter dem Artikel des Schengener Übereinkommens über die Grenzen” verschanzt habe, um die Verhaftungen zu legitimieren. Eine äußerst fragwürdige Erklärung.

Aus Aktivisten werden Sonntagsfischer

Die Strategie wurde weiterentwickelt. Als die Verhaftungen mehr und mehr Geld kosteten und die LSA genug verwertbare Akten zusammenhatte, um die Rechtmäßigkeit zu bestreiten, wurden ihre Aktionen komplexer. Der erste Schritt war, alle Schwachstellen der kroatischen Gerichtsbarkeit herauszufinden.

Nachdem die Libertären entdeckt hatten, dass kroatische Fischer, die einen Angelschein besitzen, auf Liberland fischen durften, besorgten sie sich Angelscheine und wurden Sonntagsfischer. Sie wurden verhaftet. Im Laufe der Zeit wurden die Aktionen zu Medienereignissen, die man gezielt über soziale Netzwerke verbreitete, um die Unhaltbarkeit der Lage deutlich und die kroatischen Behörden lächerlich zu machen. Vielleicht dachten die Aktivisten, dass die Kroaten mürbe werden würden. Aber sie haben nichts erreicht, das Gebiet wird noch immer patrouilliert, Tag und Nacht, auf dem Land und am Fluss.

Es gibt drei Möglichkeiten, Liberland zu erreichen. Über Land, auf der kroatischen Seite, entlang der langen Straße, die den Deich entlang führt. Er schützt gegen das Hochwasser der Donau und verläuft parallel zum Fluss. Nachdem man dem Deich vier Kilometer lang gefolgt ist, verlässt man die Straße und wandert in die stickige Hitze des Waldes. Schmale Pfade führen in das verheißene Land. Aber die einzige Straße wurde stark bewacht. Seltsamerweise hat die LSA nie versucht, auf dem Luftweg hinzukommen.

Die meisten versuchten, über den Fluss nach Liberland zu kommen. Wie am Sonntag, dem 9. August 2015, mit Journalisten im Gefolge. Die waren für ein Wochenende gekommen, um ein bisschen Nervenkitzel zu erleben und Adrenalin zu tanken, bevor sie wieder in ihre Redaktionen zurückkehrten und wirre Artikel über die Zukunft von Liberland schrieben.

Alex und Vit

Für diesen Tag hatte man einen regelrechten Schlachtplan ausgearbeitet. Das LSA-Boot, dessen Fahne im Wind flatterte, sollte als Köder dienen und das Patrouillenboot der Polizei ablenken. Gleichzeitig würden sich stromabwärts auf einem Motorboot, das von einem vermummten Slowenen gesteuert wurde, zwei Aktivisten bereitmachen, Liberland zu betreten. Sie trugen Go-Pro-Kameras an der Taille und waren fest entschlossen, sich nicht fangen zu lassen.

Die beiden hätten unterschiedlicher nicht sein können. Alex, ein 20-jähriger Brite, der am Vortag mit dem Rad von einer zweiwöchigen Balkan-Tour gekommen war. Und OB, ein Amerikaner in seinen Fünfzigern, der sich gut gehalten hatte, obwohl er dem Whisky verfallen und früher als Missionar und Prediger in China unterwegs gewesen war.

Was dann passierte, war eine Art buntes Wasserballett. Die Polizisten gingen den Aktivisten auf den Leim und folgten der LSA-Fregatte, um zu verhindern, dass sie in Liberland anlegte. Doch dann bekamen sie einen Hinweis von Zollbeamten, die am Strand postiert waren, und sahen, dass sich ein zweites Boot in ein paar hundert Meter Entfernung näherte. Die Polizisten machten eine 90-Grad-Kehre und rasten mit voller Geschwindigkeit zu dem Strand, den OB und Alex ansteuerten.

OB

Um die Lage noch komplizierter zu machen und eine dritte Front zu eröffnen, sprang LSA-Chef Niklas Nikolajsen, den die Polizisten kannten und der sein Markenzeichen, den Strohhut, trug, ins Wasser und gab vor, das Eldorado schwimmend erreichen zu wollen. Die Polizei geriet in ein Dilemma: Sollte sie den Anführer festsetzen oder zwei ihnen gänzlich unbekannte Aktivisten? Sie zögerten einen Moment zu lang. Trotz OBs fragwürdiger körperlicher Verfassung gelang es ihm und dem wendigen, adrenalingetriebenen Alex, das Polizeiboot abzuhängen, das vergeblich versuchte, sie zum Kentern zu bringen.

Ultramoderne Pläne für ein wildes Territorium

Dann kam der Herbst und alles änderte sich. Die Aktivisten gingen einer nach dem anderen. Nur drei Mitglieder der LSA blieben im Hauptquartier in einem leeren Haus. Ein grauer Himmel hing über der Landschaft. Trotz aller Aktionen war es ihnen nicht gelungen, sich gegen den Willen der kroatischen Behörden durchzusetzen. Liberland war diplomatisch nicht anerkannt worden. Die LSA-Website kündigte an, dass die Aktivitäten im Winter ausgesetzt und erst im Frühjahr wieder aufgenommen würden. Der Präsident kehrte nach Prag zurück und setzte seine Lobbyarbeit fort: in Katar, Kuwait, USA, Dubai.

Während einer der letzten Aktionen im September wurde das LSA-Boot von den kroatischen Behörden beschlagnahmt. Es war gerade unten am Grenzposten, unterhalb der Batina-Brücke, von der aus es gesehen werden konnte. Alles versank im grauen Winterwetter, der sommerliche Schwung war weg. Die letzten drei Aktivisten warteten ungeduldig darauf, Liberland zu verlassen. Die Stimmung nach all diesen Monaten voller Euphorie und Kameradschaft war seltsam und gedrückt.

Das Projekt Liberland wird weiterverfolgt: Über das estnische Modell der digitalen Residenzen, also ein virtuelles Modell, das der Staat mangels Territorium entwickelt hat, kann man Staatsbürger werden, Unternehmen eröffnen und Geschäfte abwickeln. Im Frühjahr 2016 initiierte das Büro von Zaha Hadid einen Architektur-Wettbewerb für eine künftige Besiedlung des Territoriums. Die ausgewählten Pläne zeigen riesige Türme, hängende Gärten, Hightech-Installationen. Patrick Schumacher, die rechte Hand von Zaha Hadid, dem für die Ausschreibung zuständigen Architekten, träumt von schwimmenden Häusern, die in den Hoheitsgewässern in der Nähe von Liberland verankert werden könnten.

Ein erster Schritt in diese Zukunft ist das Schiff „Liberty“, das im September 2017 stolz präsentiert wurde und auf dem künftig auch Gäste übernachten können. Es liegt in Liberland oder in der Umgebung, „je nach Sicherheitslage“.

Liberland existiert im Spannungsfeld zwischen ultramodernen Plänen und dem noch wilden und unbewohnten Territorium von Gornja Siga. Tief drinnen lebt der alte, universelle Traum des Menschen weiter, neue Gebiete erobern und dort nach seinen eigenen Vorstellungen leben zu können.

https://youtu.be/zlkoy-TQrnI

Diese Reportage wurde auf Französisch von unserem Partnermagazin „8e étage“ veröffentlicht. Das unabhängige Onlinemagazin konzentriert sich auf Geschichten, die im harten Nachrichtenalltag vergessen wurden. Wie Krautreporter ist der Journalismus von „8e ètage “ werbefrei und nur von den Lesern finanziert. Wer Französisch liest, kann hier Mitglied werden.

Vera Fröhlich hat den Text übersetzt; gegengelesen hat Theresa Bäuerlein; das Aufmacherfoto hat Martin Gommel ausgesucht.