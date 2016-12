„Man ist ein bisschen von allem“

In der zweiten Folge meines Halbe-Katoffl-Podcasts, der Gesprächsreihe mit Deutschen, die nicht-deutsche Wurzeln haben, rede ich mit Naveed, dessen Familie aus Pakistan stammt. Es geht unter anderem um deutsche Sommer, Internat-„Halfies“ und Flughafen-Endgegner.

Naveed Syed pendelt zwischen den Welten. Er ist in der südhessischen Provinz geboren, in der pakistanischen Metropole Karachi aufgewachsen und hat die amerikanische Schule besucht. Warum er die deutschen Sommer lieben gelernt hat und was er auf seinen Reisen erlebt, erzählt er im Gespräch mit Frank Joung.

Der Halbe Katoffl Podcast ist eine Gesprächsreihe mit Deutschen, die nicht-deutsche Wurzeln haben. Moderator ist der Berliner Journalist Frank Joung, dessen Eltern aus Korea kommen. Es geht um Themen wie Integration (gähn), Identität (ach ja) und Stereotypisierungen (oha) – aber eben lustig, unterhaltsam und kurzweilig. Anekdoten aus dem Leben statt Theorien aus dem Lehrbuch.